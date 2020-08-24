"لحم أكتافي من خير مصر".. مشاكل عبد السلام النابلسي مع الضرائب

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، صاحب الظل الخفيف وملك الكوميديا.



رحل إلى لبنان بعدما تفاقمت مشاكله مع الضرائب والتي بلغت 13 ألف جنيه في حينها ولم تفلح محاولاته والتي بدأها في عام 1961 لتخفيضها إلى 9 آلاف وأخذ يرسل حوالة شهرية بمبلغ 20 جنيها وهو ما اعتبرته مصلحة الضرائب دليلا على عدم جديته في السداد فقررت الحجر على أثاث شقته المستأجرة في الزمالك والتي لم تكن بقيمة المبلغ المطلوب. وظلت القضية معلقة رغم تدخل العديد من رموز الفن في مصر وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم.



وفي بيروت أصبح النابلسي مديرا لـ"الشركة المتحدة للأفلام" وساهم في رفع عدد الأفلام المنتجة كل عام في لبنان ومثل في عدد من أفلام الشركة، وخلال ستة أعوام شارك في 17 فيلما لبنانيًا، إلى جانب صباح وسميرة توفيق ونجاح سلام وفهد بلان.



تلاحقت الأحداث سريعا في الأشهر الأخيرة من حياته بعد أن أعلن بنك "انترا" في بيروت إفلاسه، الذي كان معناه إفلاس النابلسي هو الآخر لأنه كان يضع كل أمواله في هذا البنك.



وزادت شكواه من آلام المعدة، وأخذت حالته تزداد سوءا حتى رحيله ليلة 5 تموز يوليو عام 1968 حيث لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى، ولم تجد زوجته مصاريف الجنازة فتولى صديقه الفنان فريد الأطرش مصاريف الجنازة، رغم أن زوجته تنفي أنها لم تكن تملك مصاريف الجنازة، وإنما لم تكن قادرة على التصرف ببعض مما تركه لها زوجها الفنان الراحل، فتكفل فريد الأطرش بذلك.