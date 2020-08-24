أحمد العوضي: نجاح "شديد الخطورة" أسعدني.. وهذا سر لياقتي البدنية العالية في المسلسل (فيديو)





أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها حول مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض على إحد المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك فئة كبيرة من الجمهور الذي يتابع الأعمال الدرامية عبر المنصات الإلكترونية، وان نجاحه في تقديم مسلسل اكشن من خلال هذا المسلسل أسعده كثيرا، وخاصة أنه أول مسلسل من بطولته.وأضاف العوضي خلال المداخلة التليفونية التي أجراها مع برنامج" حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، ان لياقته البدنية العالية التي ظهر بها عبر أحداث المسلسل تعود إلى خلفيته كملاكم محترف.وردا على التعامل مع السيناريست باهر دويدار خلال عدة أعمال آخرها" الاختيار" ، قال العوضي انه مؤلف قدير يمنح الفرصة للممثل أن ينجح بفضل ما يكتبه، مشيرا إلى أنه تعامل معه خلال عدة أعمال منها كلبش والاختيار. فيما قالت مادلين أن الفنان بحاجة دائما لسيناريو متميز وجمل حوارية تساعده على الإبداع.