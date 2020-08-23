ثنائي الأهلي يواصل التأهيل على هامش المران الجماعي للتعافي من الإصابة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:55 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
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واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.


وخاض الشيخ جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه بتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في ملعب التتش، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.


وغاب الشيخ عن المشاركة الجماعية بسبب شكوى من آلام في كاحل القدم، بعد تعرضه لإصابة في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز.


كما واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأحمر تنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.


وخاض محمد محمود جلسة في «الجيم»، ثم استكمل تدريباته بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل.


ويخوض محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع علي معلول، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.


وتحدث سيزا مع معلول في بعض الجوانب الفنية، وذلك ضمن الجلسات التي عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين سواء الجلسات الجماعية أو الفردية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة وتلافي الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الممتاز.

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