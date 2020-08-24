السبت.. ملك زاهر ضيفة "هزر فزر" مع هنا الزاهد

Advertisements

تحل الفنانة ملك زاهر ووالدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ليلى زاهر، ضيوف على برنامج "هور فزر"، الذي يعرض مساء السبت على قناة CBC، في تمام العاشرة مساءً، مع الفنانة هنا الزاهد مقدمة البرنامج.





وشاركت ملك متابعيها عبر حسابها الرسمي، حيث نشرت مقطع فيديو على خاصية "الستوري" ضمت عدد من الفنانين، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليظهر بالصورة ملك زاهر، ليلى زاهر، أحمد زاهر، هاجر أحمد، وخالد سليم، ومقدمة البرنامج هنا الزاهد.





ويشار إلى أن ملك عادت للتمثيل بعد غياب ٧ سنوات، حيث علق والدها الفنان أحمد زاهر قائلا:"ملك ممثلة قوية من صغرها، و"ملك قوى من ليلى.. وتعيش أوي في الدور زيي".







والجدير بالذكر أن الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صرحت بعودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب سبع سنوات، حيث أعلنت عن مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته والداها الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر.



