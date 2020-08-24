"لينا حياة بعدين".. تامر حسني يطرح تتر مسلسل "مدرسة حب 3" (فيديو)
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:06 ص
شيماء يونس
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طرح النجم تامر حسني أحدث أعماله، أغنية "لينا حياه بعدين"، تتر الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي، وتضم كلمات الأغنية
حُبك..كان فرحة قلبي واحلي ما فيه
حضنك..كان هو الحضن اللي مدفيه
اللي انا عيشته معاك ياحبيبي هاعيش ازاي بعديه..
حبيبي..ودعت ليه ايامي..راحت معاك احلامي
والدنيا ايه..وهعيشها تاني لمين..
والجدير بالذكر أن مسلسل "مدرسة الحب3"، بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.