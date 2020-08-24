"لينا حياة بعدين".. تامر حسني يطرح تتر مسلسل "مدرسة حب 3" (فيديو)





طرح النجم تامر حسني أحدث أعماله، أغنية "لينا حياه بعدين"، تتر الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي، وتضم كلمات الأغنيةحُبك..كان فرحة قلبي واحلي ما فيهحضنك..كان هو الحضن اللي مدفيهاللي انا عيشته معاك ياحبيبي هاعيش ازاي بعديه..حبيبي..ودعت ليه ايامي..راحت معاك احلاميوالدنيا ايه..وهعيشها تاني لمين..والجدير بالذكر أن مسلسل "مدرسة الحب3"، بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.