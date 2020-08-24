في ذكرى ميلاده.. عبد السلام النابلسي سابق عصره بالتعقيم والوقاية من الفيروسات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:05 ص
عبدالسلام النابلسي
عبدالسلام النابلسي
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب الألقاب العديدة من الصحافة والفنانين، والجمهور الذي أحبه الجمهور كثيرًا هو الفنان الكبير عبد السلام النابلسي.

ما يقرب من 60 سنة والنابلسي في أحد أفلام الأبيض والأسود وهو فيلم " حبيب حياتي" انتاج عام 1958 كان سباق لعصره بتوجيهه رسالة واضحة عن الاهتمام بالنظافة والتعقيم.

ففي أحد مشاهد الفيلم الذي يجسد فيه شخصية " ممدوح " سائق التاكسي يمسك بمطهر ويرش به الأموال التي يحصل عليها من عمله كسائق تاكسي، كما يرش زبائنه ويعقم السيارة من الداخل ومن الخارج فما أشبه الليلة بالبارحة.

عبد السلام النابلسي، في هذا المشهد الكوميدي يضرب مثالًا لكل المواطنين في مدى الالتزام بالنظافة والتعقيم التي تفرضها منظمة الصحة العالمية الان ولذلك سبقت السينما المصرية عصرها وسبق النابلسي الجميع في الوقاية والحماية من الفيروسات.

وهذا ما تقدمه السينما دائمًا للدور الإيجابي والرسالة التي تقدمها، وسابق عصره الفنان الكبير عبد السلام النابلسي.

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