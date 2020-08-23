تفاصيل انهيار بلكونة وإزالة عقار في المنصورة

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شهدت مدينة المنصورة، إنهيار عقار، مكون من ٣ طوابق في شارع رياض، وتمكنت القيادات التنفيذية والأمنية من إزالة مواطن الخطورة.





تلقت غرفة عمليات محافظة الدقهلية اخطارا يفيد بإنهيار بلكونة بمنطقة شارع رياض.



وعلى الفور، توجة لمكان الواقعة، كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومسئولى الإدارة الهندسية والازمات، والكوارث،بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة.



وبالمعاينة تبين وجود إنهيار بلكونة الدور الثانى العلوى لعقار بمنطقة شارع رياض من الجلاء، والعقار مكون من دور ارضى ودورين علوين، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالأرواح أو الممتلكات.



وقد تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة، بأزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الأثار الناجمة عن الانهيار وفتح الشارع للمارة.



وجديرا" بالذكر العقار خالى من السكان وصادر قرارات بشأنه من الادارة الهندسية بحى غرب المنصورة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك العقار لعدم تنفيذ القرار الهندسى الصادر بشأن العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.





وعلي صعيد اخر أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه علي المتابعه المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة.



وشدظ المحافظ على الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا باول والتعاون والتنسيق المتكامل بين جميع الوحدات المحلية لتحسين مستوى الخدمة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبه 25%.





وأشار المحافظ أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرًا على المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة مشيرًا إلى أن الدقهلية حققت حتى المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة.





ووجه المحافظ الشكر للقائمين على المنظومة مطالباهم ببذل المزيد من الجهد، جاء ذلك رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظه ورؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء.





كما وجه المحافظ مشددا على الاهتمام بحاله النظافه ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العموميه مشيرًا لاهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتقديم المساعده المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامه اولا باول بنطاق المحافظة عملا على أرضاء المواطنين.

