في ذكرى ميلاده.. تعرف على نشأة وبداية عبد السلام النابلسي الفنية

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، "الكونت دي نابلوز"، لقب حمله أحد أهم صناع الضحك في تاريخ السينما المصرية، وأكثرهم خفة ظل، بصمته الفنية المميزة في مدرسة كوميديا "االسهل الممتنع"، لم يملأ فراغها غيره من الفنانين حتى الآن رغم أن أدواره في أغلبها كانت ثانوية.



نشأ عبد السلام النابلسي، المولود عام 1899 في مدينة طرابلس بلبنان في وسط عائلة متدينة من مدينة نابلس، فكان جده قاضي نابلس الأول وكذلك والده، أرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف، فحفظ القرآن الكريم وبرع في اللغة العربية، إضافة إلى إتقانه الفرنسية التي تعلمها في بيروت، لكنه عمل في الصحافة الفنية والأدبية عام 1925.



التقى النابلسي، "شاعر القطرين" خليل مطران، رجاه أن يقدمه إلى نجم المسرح آنذاك جورج أبيض، فأسند إليه "أبيض" دورًا في مسرحية "يوليوس قيصر" وكانت تراجيديًا وباللغة العربية الفصحى.



في ليلة العرض الأولى ما إن دخل النابلسي خشبة المسرح ومشى الخطوات الأولى حتى ضحك الجمهور، وما إن نطق العبارات الأولى من دوره حتى تعالت القهقهات، وحين عاد إلى الكواليس استقبله جورج أبيض، بغضب شديد، وقال له نحن مسرح جاد ولا نهرج في التراجيديا.



أقسم النابلسي أنه تقيد بتعليمات المخرج، وفي المشهد التالي كان الإثنان معا على الخشبة ومجددا قهقه الجمهور حين فتح عبد السلام فمه، وحين رجعا إلى الكواليس نصحه "أبيض" بالتخصص في الكوميديا والابتعاد عن التراجيديا.



فيما بعد سيتعرف النابلسي إلى "الشوام" الذين كانوا يعملون في الفن في مصر، وقدمته الفنانة اللبنانية آسيا داغر التي تلقب بـ"أم السينما المصرية" في فيلم "غادة الصحراء" إلى المخرج التركي المقيم في القاهرة وداد عرفي فأسند إليه دورا في الفيلم الصامت "غادة الصحراء" عام 1929.



وإن كان فيلم "وخز الضمير" عام 1931 للمخرج الفلسطيني إبراهيم لاما هو الذي فتح له أبواب السينما في الثلاثينيات في تلك الفترة، ووقف فيه إلى جانب آسيا وابنة أختها ماري كويني.



بدأ بعدها العمل في أفلام السينما الناطقة، فمثل في فيلم "عيون ساحرة" من إخراج أحمد جلال عام 1934. وفي عقد الثلاثينيات شارك بالتمثيل في عدة أفلام أبرزها "العزيمة" من إخراج كمال سليم وهو من كلاسيكيات السينما المصرية.



في عام 1938 جاءت النقلة المهمة في مشواره الفني، حينما رشحه المؤلف بديع خيري والمخرج كمال سليم لشخصية الشاب الأرستقراطي الذي يميل إلى حياة اللهو والمجون والغرور في فيلم "فريحة".



كان الفيلم نقلة مهمة له لأنه وضع يده على واحدة من أهم الشخصيات التي سوف يشتهر بها لاحقا في مشواره السينمائي، بعد أن يضيف لها من طابعه الكوميدي القائم على الفطرة.



وفي 1941 أسند إليه أحمد بدرخان دورا في فيلم "انتصار الشباب" إلى جانب أسمهان وفريد الأطرش.

ولم يكتف النابلسي بالتمثيل وإنما عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام وخاصة أفلام يوسف وهبي، لكنه ما لبث أن اضطر للتفرغ التام للتمثيل بعد ازدياد الطلب عليه بعد انتشار موجة أفلام الكوميديا بعد الحرب العالمية الثانية.



شارك نجوم الغناء في فترة الخمسينيات في معظم أفلامهم ففي عام 1955 ظهر مع عبد الحليم حافظ في خمسة أفلام من بينها "شارع الحب" مع صباح والذي قدم فيه شخصية "حسب الله السادس عشر" الشهيرة و"يوم من عمري" مع زبيدة ثروت الذي كان دوره فيه موازيا لدور عبد الحليم. وكان من المفترض أن يشارك عبد الحليم في فيلم "معبودة الجماهير" مع شادية وهو الدور الذي ذهب إلى فؤاد المهندس.



وشارك ملك العود فريد الأطرش، في 11 فيلما سينمائيًا، وهو صديقه عمره حتى وفاته.





