بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

نجح فريق بايرن ميونيخ في التتويج بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2019 / 2020)، وذلك بعدما تغلب على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في نهائي البطولة والذي جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".

وحقق فريق بايرن ميونيخ لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الدون "بدون هزيمة"، حيث خاض 11 مباراة في البطولة الأوروبية حقق الفوز بها جميعًا وجاءت نتائجه كالتالي:





- دور المجموعات:

بايرن ميونيخ 3 – 0 سرفينا زفيزدا الصربي

توتنهام هوتسبير 2 – 7 بايرن ميونيخ

أولمبياكوس 2 – 3 بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ 2 – 0 أولمبياكوس

سرفينا زفيزدا 0 – 6 بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ 3 – 1 توتنهام هوتسبير





- دور الـ16:

تشيلسي 0 – 3 بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ 4 – 1 تشيلسي





- دور الثمانية:

برشلونة 2 – 8 بايرن ميونيخ





- الدور نصف النهائي:

بايرن ميونيخ 3 – 0 أولمبيك ليون





- النهائي:

بايرن ميونيخ 1 – 0 باريس سان جيرمان الفرنسي





بايرن ميونيخ عاشر فريق يتوج بلقب دوري الأبطال (بدون هزيمة)





وأصبح فريق بايرن ميونيخ عاشر فريق يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا دون تعرضه لأي هزيمة في تاريخ البطولة التي بدأت عام 1955 وسبقه 9 أندية أوروبية جاءت كالتالي:-





- إنتر ميلان:

توج فريق انتر ميلان الإيطالي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1963-1964 بدون هزيمة، حيث حقق 7 انتصارات وتعادلين، وأصبح أول فريق يحصد اللقب دون تلقيه أي هزيمة خلال مشواره بالبطولة.





- ليفربول:

توج ليفربول ايضا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (بدون هزيمة)، الأولي موسم 1980-1981 وحقق 6 انتصارات و3 تعادلات، وكرر نفس الانجاز في موسم 1983-1984 بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادلين.





- أياكس أمستردام:

بطل هولندا ايضا توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي (بدون هزيمة) في مناسبتين، الأولي موسم 1971-1972 بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادلين، والثانية موسم 1994-1995 وفاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات.





- ميلان:

ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة الأوروبية، حقق اللقب "مرتين" بدون تلقيه أي هزيمة، الأولي موسم 1988-1989 بعد تحقيق 5 انتصارات و4 تعادلات، والثانية موسم 1993-1994 بعد تحقيق 7 انتصارات و5 تعادلات.





- مانشستر يونايتد:

حقق مانشستر يونايتد لقب دوري أبطال أوروبا موسم 1998-1999 بعد تحقيق 5 انتصارات و6 تعادلات، وكرر الإنجاز مجددا في 2007-2008 عقب الفوز في 9 مواجهات و4 تعادلات.





- نوتينجهام فوريست:

توج الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا دون تلقي أي هزيمة في موسم 1978-1979 بعد تحقيق 6 انتصارات و3 تعادلات.





- برشلونة:

حقق فريق برشلونة الإسباني هذا الإنجاز ايضًا موسم موسم 2005-2006 حيث توج باللقب الأوروبي (بدون هزيمة) بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات.





- ريد ستار بلجراد:

توج فريق ريد ستار بلجراد بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1990-1991 بدون أي هزيمة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات.





- أولمبيك مارسيليا:

من الأندية التي حققت لقب دوري أبطال أوروبا بدون هزيمة فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي وحصد اللقب موسم 1992-1993 بعد تحقيق 7 انتصارات و4 تعادلات.





- بايرن ميونيخ:

آخر الأندية التي حصدت لقب دوري الأبطال بدون هزيمة فريق بايرن ميونيخ والذي توج باللقب هذا الموسم 2019 – 2020 بعدما حقق 11 انتصارا، وهو الفريق الوحيد الذي توج باللقب عبر التاريخ بعد فوزه في جميع مبارياته بالبطولة.



