وائل الإبراشي: إرهاب الدوحة بات مكشوفًا أمام العالم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تسخير الأعمال الخيرية في دعم الإرهاب تعد كارثة كبرى، ولكن ذلك أمر لا يزعج دويلة قطر التى تعمل على تسخير كافة الأمور من أجل دعم وتمويل المنظمات الإرهابية فى عدد كبير من دول العالم.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه أسوأ شئ أن تستغل العمل الخيرى وتوجهه لصالح الإرهاب، كما فعلت قطر، مشددًا على أن الدوحة باتت مكشوفة أمام العالم الآن وبات الجميع يعلم مخططاتها الخبيثة في تمويل ودعم الإرهاب، وتابع :"العالم اكتشف الآن أن قطر تلعب بورقة الإرهاب".

واستطرد "الإبراشي": "فتش عما تقوم به قطر ستجد أنها تقيم علاقات وثيقة مع أمريكا وطالبان وإسرائيل وحماس وهذا يدلل على أنها دويلة التناقضات ومصدر لدعم وتمويل الإرهاب".

وتعليقًا، على حصد فريق بايرن ميونخ الألماني، لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-0، قال "الإبراشى":" الألمان ملهمش أمان والمصريين لا يتعاطفون مع باريس سان جيرمان"، مشيرًا إلى أن قطر تستخدم النادي في أجندتها التخريبية.

وفي سياق متصل، قال ماهر فرغلي، الباحث في الجماعات الإسلامية، إن قوة قطر جغرافيا ضعيفة، لافتا إلى أن جزء من السياسية الخارجية القطرية تتمثل في دعم جماعة الإخوان الإرهابية بالمنطقة وفي الدول الأوروبية.

وتابع "فرغلي"، خلال تصريحات صحفية، الأحد أن قطر تستغل القوانين الأوروبية لدعم الإخوان وهو ما حدث بدعم الجماعات الخيرية التابعة للجماعة الإرهابية في فرنسا.

وأضاف الباحث في الجماعات الإسلامية أن"جماعة الإخوان تستغل الأعمال الاجتماعية والقوانين الأوروبية للتمدد وهذه الفئة تسمى بالإخوان المسلمين الجدد، كونهم لا يخضعون مباشرة لمكتب الإرشاد، لكنهم يخضعون لقواعد الإخوان الفكرية".

وتابع "فرغلي": "مشروع قطر بدأ من حمد بن خليفة، ويستكمله تميم، حيث يعتبر الجماعة الإرهابية جزء منه، ويحاولون إيصال رسالة لأوروبا بأنهم مع الحرية الشخصية والمثلية الجنسية"، مؤكدا أن الإخوان أباحوا المثلية وشرب الخمر للبقاء في مراكزهم بأوروبا. 

وفي وقت سابق، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك خلافات بين الميليشيات والمرتزقة بجانب خلافات بين الجناح الإعلامي بالجماعة الإرهابية.

وأضاف فرغلي، أن هناك جناحين إعلاميين داخل قطر أحدهما يديره وضاح خنفر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعر بالخطر الكبير من نقص التمويل وهناك فشل كبير في إدارة الإعلام الإخواني.

وأوضح أن تركيا تجلب المرتزقة وتمولهم للذهاب إلى ليبيا، مؤكدًا أن الصراع يتزايد بين ميليشيات وبعضها في جناحي التنظيم الإخواني.

ولفت إلى أن قدرة الجماعة الإرهابية على الحشد أصبحت صفرًا، موضحًا أن الجماعة تعاني من أزمات تنظيمية وأخلاقية خلال الفترة الأخيرة.

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