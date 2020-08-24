"التموين": 50 ألف فرصة عمل في المنطقة اللوجستية بالدلتا

قال الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز التنمية الداخلية، إن المنطقة اللوجستية بالدلتا توف آلاف فرص العمل، مشيرة إلى أن المنطقة ستساعد في تقليل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.





وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن المنطقة اللوجستية بالدلتا تم تمويلها عن طريق استثمارات المصريين بالخارج، وهي باكورة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.





وأشارت مساعد رئيس جهاز التنمية الداخلية إلى أن المنطقة اللوجستية بالدلتا تخدم محافظات الوجه البحري، لافتة إلى أنه متوقع توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية، على مساحة نحو 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة، توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التي تم تنفيذها.



