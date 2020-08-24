في ذكرى ميلاده.. علاقة الصداقة القوية بين عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، صاحب الطلة التي تخطف القلوب بخفة ظله، وأيقونة من أيقونات العصر الذهبي، وملك الكوميديا.

جمعت السينما بين فريد الأطرش، وعبدالسلام النابلسي، وأصبحا صديقين على مر الزمان، حتى قال "النابلسي" عن "الأطرش"، هو "حتة مني".

وفي لقاء تليفزيوني للفنان عبدالسلام النابلسي، تحدث فيه عن صديقه فريد الأطرش، قائلًا: أخلاق الملوك، فنان كبير جرى فنه في دمه وروحه وحياته، له في اللحن والغناء أسلوبه الذي لا يدانيه فيه أحد، فنه ينبع من شرقيته ومن وجدانٍ أصيل.

وتابع: " أبرع من عزف على العود لا يزاحمه فيه مزاحم، تغنى بألحانه الناس وأخذ منها الغرب أغنيات رددها في مسارحه وإذاعاته وملاهيه، صعد السلم درجة درجة، وعلى كل درجة سكب دمعة ونضح عرقًا.

حكا عبدالسلام النابلسي، عن إحدى أزماته المرضية التي مر بها، ولم يجد بجواره سوى صديقه فريد الأطرش، الذي كان يمر في نفس الوقت بأزمة مالية.

وقال النابلسي: "لقيت فريد الأطرش جنبي، مكنش معاه أجرة بيته، وماسبش سريري لحظة واحدة، وراح استلف مش عشان يدفع أجرة بيته، عشان يدفع أجرة المستشفى اللي قعدت فيها 40 يوم".

كانت ليلة 5 يوليو 1968 حيث لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى، ولم تجد زوجته مصاريف الجنازة فتولى صديقه الفنان فريد الأطرش، عن طريق شقيقه فؤاد، والذي كان يحاول أن يخفي الخبر عن فريد، لكنه علم به من الصحف، وانهار مريضًا حزنًا على وفاة صديق العمر.

قدم عبدالسلام النابلسي مع فريد الأطرش عددًا من الأفلام منها "لحن حبي، عفريتة هانم، إنت حبيبي، إزاي أنساك، ودعت حبك، عهد الهوى".


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