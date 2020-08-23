الأهلي يسعى لتجديد عقد نجمه المعار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:31 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع محمد شريف نجم الفريق المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم لتجديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى وذلك في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر كما ترغب إدارة المارد الأحمر في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة بعد أن دخلت إدارة براميدز في مفاوضات لضمه.


وكان محمد شريف رد على الأنباء التي ترددت عن تعاقده مع براميدز من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث نشر صورة له مرتديا فيها قميص الأهلي مصحوبا بقلب أحمر.


 كما شهدت الفترة الأخيرة تأكيدات برصد إدارة براميدز 3 نجوم من الأهلي من أجل التعاقد معهم عقب نهاية الموسم الحالي لتدعيم الفريق أملا في إحراز البطولات في الموسم المقبل مع التأكيد على النجاح في الحصول على توقيع محمد شريف نجم الأهلي المعار إلى إنبى وأنه متبقي فقط الحصول على موافقة الأهلي على رحيله في حال عدم العودة إلى صفوفه الموسم المقبل.


وانضم محمد شريف إلى الأهلي قادماً من وادي دجلة في عام 2018 في عقد بلغت مدته أربعة مواسم ونصف.

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