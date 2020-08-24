أحمد مراد يكشف عن موعد مناقشة رواية "لوكاندة بيت الوطاويط"

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أعلن الكاتب أحمد مراد عن موعد مناقشة روايته الجديدة "لوكاندة بيت الوطاويط"، بالاشتراك مع عدد من الكتاب منهم القاص والروائي الكبير: دكتور حسن كمال، الأخصائي والكاتب في علم النفس الإيجابي المعروف أشرف هلال، الكاتبة والروائية: لينا النابلسي، حيث من المقرر أن يكون الموعد غدا في ٢٤ من الشهر الجاري.









وعلقت مراد على الصورة قائلا:" زي ما وعدناكم أن الايف

هيكون فيه مفاجآت كتير، فجهزوا نفسكم لمناقشة رواية

"لوكاندة بير الوطاويط" مع الكاتب أحمد مراد وعدد من

الكتاب الكبار اللي بتحبوهم".



وتابع حديثه قائلا:" هيكون معانا في المناقشة القاص والروائي الكبير: دكتور حسن كمال، الأخصائي والكاتب في علم النفس الإيجابي المعروف أشرف هلال و الكاتبة والروائية: لينا النابلسي"، وأردف قائلا:"استنونا واوعوا تفوتوا اللايف، معادنا بكرة الساعة 9 بالظبط".





والجدير بالذكر أن أحداث رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، فى فترة حكم الخديوى إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية، يعود أحمد مراد بروايته السابعة، الصادرة عن دار الشروق، ليسرد فى أجواء من الجريمة والغموض ما حدث فى غرفة رقم 7 بالدور الثالث فى لوكاندة بير الوطاويط، ويروى وصية ساكنها التى لم يسعفه الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر



