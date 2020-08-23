نشرة حوادث الفجر: أم تقتل نجلها بكرداسة ومصرع طالب على يد عاطل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:31 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

النائب العام يأمر بالتحفظ على ملف العقار المنهار بطنطا
انتقلت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام الي مسرح حادث انهيار عقار بمنطقة "طه الحكيم" بطنطا لمعاينته وأمرت النيابة بالتحفظ علي ملف العقار، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في الواقعة.
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بينهم الأم وحفيدها.. حبس المتهمين في واقعة مقتل شاب بكرداسة
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين الثلاثة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم شاب يبلغ من العمر ٤٤ عامًا على يد والدته ونجل نجلها وآخر "لديه معلومات جنائية"، بعد تسديد ٧ طعنات برقبته وإلقاء جثته بترعة المريوطية بكرداسة.
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ننشر صورة الشاب المقتول على يد شقيقه في بولاق الدكرور
حصلت بوابة "الفجر" على صورة الشاب "أحمد" في عقده الثالث من العمر، الذي قتل على يد شقيقه عن طريق الخطأ، إثر وقوع مشاجرة، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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بمقابل ٥ آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل أربعيني بكرداسة
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر ٤٤ عامًا على يد والدته ونجل نجلها وآخر "لديه معلومات جنائية"، بعد تسديد ٧ طعنات برقبته وإلقاء جثته بترعة المريوطية بكرداسة، وأدلى المتهمين "محمد. أ" ٢٦ عامًا و" حسن.ع" لديه معلومات جنائية باعترافات تفصيلية حيث قال المتهم الأول أن المتهمة وهي " جدته" طلبت منه أن يذهب ليأخذ عمه "المجني عليه" من المصحة ويقوم بقتله في الطريق، مشيرا أنها استعانت بآخر. 
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تأجيل محاكمة طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر لـ21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر لجلسة 21 سبتمبر المقبل.
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رمى الجثة في الزبالة".. تفاصيل مصرع طالب ثانوى على يد عاطل بالبساتين
كشفت مناظرة نيابة البساتين الجزئية جنوب القاهرة، لجثة طالب ثانوي قتل علي يد عامل ملتحي أن الجثة في منتصف العقد الأول من العمر وتوفي نتيجة اصابته ب 3 طعنات في اماكن متفرقة من الجسد طعنتين بالصدر وطعنة بالرقبة أدت إلي قطع ذبحي. 
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كانوا بيهزروا".. إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بالحوامدية
أصيب شاب بطلق خرطوش بعينه، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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كرداسة قتل طالب شاب حوادث النائب العام الفجر

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