سانشو يكشف حقيقة انضمامه إلى مانشستر يونايتد

كشف الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني حقيقة شائعات انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع النجم الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن إدارة الشياطين الحمر أهدرت فرصة التعاقد مع سانشو في الموعد الذي حدده بروسيا دورتموند وهو العاشر من أغسطس الحالي.





وقال سانشو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:"أحاول ألا أنظر إلى وسائل الإعلام لأنني أعتقد أنه بمجرد أن تبدأ في النظر إلى كل شيء، سيكون من السهل الانغماس فيها".





وأضاف:"يمكن أن تؤثر شائعات وسائل الإعلام على اللاعبين، بالنسبة لي، يتعلق الأمر بعدم النظر إلى تلك الأشياء والتركيز فقط على محاولة القيام بأفضل ما يمكنني على أرض الملعب، خاصة في التدريب".





وتابع:"بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالتحسن كل يوم، من المهم بالنسبة لي أن أبقي الابتسامة على وجهي وأن أكون سعيدًا".





واختتم سانشو تصريحاته قائلاً:"أنا لا أنظر حقًا إلى كل الضوضاء وكل تلك الأشياء، أفضل إبقاء رأسي منخفضًا ومواصلة التركيز والتحسن كل يوم".