نجم مانشستر سيتي السابق يلمح حاجة الفريق لصفقة دفاعية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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شدد أوين هارجريفز نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق على أن المان سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا في خاجة للتعاقد مع خليفة نجم دفاع الفريق السابق فينسنت كومباني جديد وذلك أكثر من حاجته للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.


وقال هارجريفز في تصريحات نقلتها شبكة BT sports العالمية :" أنا متأكد بأن جوارديولا سيحصل على خدمات ميسي إذا استطاع لكنه رأى تأثير فيرجيل فان دايك مع ليفربول ويدرك بأنه يحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين أكثر من أي شيء آخر".


واختتم هارجريفز تصريحاته قائلاً:"إنه يحتاج إلى فينسنت كومباني جديد أكثر من التعاقد مع ميسي، القائد الذي يمكنه أن يحسم المباراة دفاعياً في اللحظات الصعبة".


وأفادت شبكة BT sports العالمية بأن اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتبط بالرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني في الموسم الحالي وذلك بعد اجتماعه مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد والذي أكد فيه على تفكيره في الرحيل والانضمام إلى فريق آخر.


ونقلت الشبكة العالمية عن تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يعتبر من أبرز المرشحين للتعاقد مع ليونيل ميسي خاصةً وأن البرغوث الأرجنتيني يرغب في اللعب مجددًا مع مدربه المفضل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز الحالي.


وأوضحت الشبكة العالمية أن مانشستر سيتي عانى على المستوى الدفاعي في الموسم المنصرم بعد رحيل فينسنت كومباني عن السيتيزين مع كثرة إصابات الثنائي إيمريك لابورت وستونز.

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