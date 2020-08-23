صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو

دخلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في صدام مع المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، بشأن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق.





وأكدت مصدار صحفية مقربة من النادي الأحمر، أن لجنة التخطيط تسعى لعودة المهاجم المغربي وليد أزارو، مطلع الموسم المقبل.





وخاض أزارو إعارة مع نادي الاتفاق السعودي، بدأت منذ يناير الماضي، إلا أن اللاعب فسخ عقده مع النادي، بعد الدخول في مشكلة بشأن مستحقاته.





وأوضحت المصادر، أن فايلر لا يرغب في استعادة اللاعب، وطلب من اللجنة تسويق اللاعب خارجياً، لعدم حاجة فايلر له.

وتؤكد المصادر، أن لجنة التخطيط ترى أن أزارو أفضل من بعض المهاجمين الموجودين بالفريق حالياً، في الوقت الذي يتمسك فايلر بالتخلص منه.