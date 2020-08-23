خبير مصرفي: المركزي يعمل على توسي نشر ماكينات الصراف الآلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن زيادة ماكينات الصراف الآلي من قبل البنك المركزى، مما يضمن التوزيع الجغرافي للماكينات مع عمل سياسات تحفيزية لها، مشيرًا إلى أن البنك المركزى عمل على نقطة التوزيع الجغرافي لماكينات الصراف الآلي بشكل أساسي.

وأضاف "رشدي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن خطة البنك المركزى فى التوزيع الجغرافي لماكينات الصرف الآلى الـ pus وذلك للتعامل مع كارت الفيزا والماكينة بشكل مباشر دون الحاجة إلى البنك لعملية الصرف؛ مما يوفر الوقت والجهد وهو شىء إيجابي ومهم.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيعمل على زيادة ماكينات الـ atm خلال الفترة المقبلة إلى 6500 ماكينة atm مع التركيز على توزيع هذه الماكينات على النجوع والقرى والمراكز بالمحافظات المختلفة كي تصل ماكينات atm إلى 20 ألف ماكينة بنهاية عام 2020".

وكان كشف الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، أن الشمول المالي بدأ في الظهور عام 2003، مشيرًا إلى أنه توافقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشمول المالي بدأ البنك المركزى يتوسع فى استخدام أدوات التكنولوجيا المالية عن طريق زيادة وإصدار البطاقات البنكية وإزالة جميع المعوقات لإصدار كارت فيزا.

وأضاف "رشدي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البنك المركزى حس على التوسع فى إنشاء المحافظ الإلكترونية مع رفع حد السحب اليومي للأفراد ليصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا وشهريا يصل إلى 100 ألف جنيه، من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتابع: "الحد للسحب للأفراد الاعتبارية وصل إلى 40 ألف جنيه يوميًا، وشهريًا يصل إلى 200 ألف جنيه"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أتاح الفرصة للسحب المجاني لحاملي المحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر للتشجيع والحس على التعامل من خلال المجتمع الأقل نقدية.

وأشار إلى أن البنك المركزي أنشأ خطة تحفيزية للبنوك لإضافة 100 ألف لماكينات الصراف الآلي pos حتى نهاية العام الحالي 2020؛ خاصة وأن ماكينات pos للصرف الآلي كانت 88 ألف ماكينة خلال العام الماضي بزيادة 100 ألف ماكينة يوفرها البنك المركزي للمواطنين.

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