في ذكرى ميلاده.. حكاية سيارة عبد السلام النابلسي التي عثر عليها في مقلب قمامة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، واحدًا من أعظم كوميديانات السينما المصرية، بعدما دخل قلوب المشاهدين على اتساعها، بأداء مميز راقي.



كان عبدالسلام النابلسي، يمتلك سيارة ماركة "أودي" موديل 1950، وأخرى ظهر بها، في فيلم "علموني الحب".



هي سيارة صغيرة بثلاث عجلات ألمانية الصنع من طراز Messerschmitt KR-200وأنتجت هذه السيارة بمودلين 201 و200 واستمر إنتاجها حتى 1963.



وكان النابلسي عاشقًا لهذه السيارة ولن تفارقه حتى توفي، لكن أسرته أهملتها بعد أن أصبح موديلها قديمًا ووضعتها في جراج خلف دار القضاء العالي تحول فيما بعد لمقلب للقمامة.



عثر فيه على سيارة الفنان عبد السلام النابلسي،الـ"أودي" وعلى بعد أمتار منها السيارةالخاصة بكوكب الشرق أم كلثوم، ماركة "كاديلاك"، موديل الخمسينيات، وسيارة المطرب الكبير محمد عبد المطلب ماركة "تاونس".



