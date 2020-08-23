صحة الدقهلية تعلن تسجيل الضحية الرابعة بفيروس كورونا في مرفق الإسعاف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بوفاة رابع حالة بين العاملين بمرفق الإسعاف بالدقهلية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور سامى النجار، مدير عام مرفق أسعاف الدقهلية، فى بيان للمرفق اليوم، إن حازم العيسوى المسعف بمرفق أسعاف ميت سلسيل،ويقيم بعزبة الأتحاد التابعة لمركز ميت سلسيل ويبلغ من العمر 35 سنة، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وفور التأكد من إصابتة جرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، لتلقى العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد متأثرًا بإصابته.

ونعى، وكيل صحة الدقهلية، والعاملين بمرفق الإسعاف بالدقهلية، فى زميلهم الذى يعد رابع شهداء الإسعاف بالمحافظة.

وعلي صعيد اخر عاقبت الدائرة الخامسة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، المتهمين في الإعتراض على دفن الدكتورة سونيا ضحية الكورونا بمقابر شوبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بالحبس لمدة سنة ومراقبة سنة للمحبوسين في القضية و10 سنوات و5 سنوات مراقبة للهاربين و3 سنوات لعامل المسجد ووالده، لتحريضهم على حشد الاهالي للإعتراض.

وكانت نظرت اليوم جنايلت المنصورة محاكمة 42 متهما بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، بقرية شبرا البهو، بعد وفاتها بفيروس كورونا.

يشار أن المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بالدقهلية، 42 شخصا من قريتي البهو وشبرا البهو إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحامي العام إلى المتهمين منهم 17 هاربا، اتهامات "بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث أمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر".

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أثبتت أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسي زاهر، بقصد ترويعهم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، وأضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأخص "حجارة"، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السلم العام في خطر.

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