بعد تتويج بايرن ميونيخ.. تعرف على سجل ألقاب الألمان في دوري أبطال أوروبا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:10 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
علاء خليف
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توج فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "النور" بالبرتغال.

وجاء هدف بايرن ميونيخ عن طريق اللاعب كينجسلي كومان بالدقيقة 59 من رأسية رائعة سكنت شباك الحارس كيلور نافاس، ليمنح الفريق البافاري اللقب الأوروبي هذا الموسم وبعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج له باللقب عام 2013 على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند.

ونجح بايرن ميونيخ بعد تتويجه باللقب السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا في معادلة رصيد ألقاب ليفربول الإنجليزي صاحب الـ6 ألقاب ايضًا بالبطولة، بينما يتصدر القائمة ريال مدريد بـ13 لقبًا، يليه ميلان بـ7 ألقاب.

ويُعد هذا اللقب الثامن للأندية الألمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال 18 مشاركة سابقة لهم في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية عبر تاريخها:-

- بايرن ميونيخ: أكثر الأندية الألمانية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب 6 مرات خلال 11 مشاركة في النهائي القاري، بينما اكتفي بالوصافة في 5 نسخ سابقة للبطولة.

- هامبورج: شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين، حقق مركز "الوصيف"  عام 1980، بينما توج بلقب البطولة مرة وحيدة عام 1983.

- بوروسيا دورتموند: تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، حيث توج بلقب البطولة عام 1997، بينما اكتفي بمركز "الوصيف" عام 2013 بعد خسارته النهائي أمام البايرن.

- بينما شاركت أندية آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزون في النهائي الأوروبي (مرة وحيدة) لكل منهما أعوام 1960، 1970، 2002، ولم يحقق أيا منهما لقب البطولة.

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