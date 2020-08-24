خبير يُحذر من كوارث استخدام مستحضرات التجميل المجهولة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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حذر الدكتور إبرام أكرم، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، من مستحضرات التجميل، والتركيبات مجهولة المصدر، والتي يتداولها أو يقول بها غير المتخصصين، مشددًا على أن ذلك يتسبب في كوارث جلدية شديدة الخطورة.

وأضاف "أكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مرضى كثر يأتون له مصابين بمضاعفات خطيرة بسبب استخدامهم هذه المستحضرات، مثل الطفح أو التليف الجلدي، وتابع: "هذه المستحضرات شديدة الخطورة لأنها تحتوي على الكورتيزون وتوصف من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمجال".

وتابع "أكرم": "ناس كتير أقحمت نفسها في مجال التجميل دون دراسة أو خبرة وهذا أمر يهدد صحة المتعاملين معهم".

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط المدير المسئول عن مخزن من دون ترخيص لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة لحيازته 63807 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية "مطهر جل، كحول، ماء أكسجين، صابون، كريمات، زيت شعر، جل شعر".

وتبين أن المضبوطات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات وبمن دون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار كورونا.

كما جاء ذلك تزامنا مع محاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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