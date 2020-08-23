محمود بكري: مجلس الشيوخ لديه صلاحية استدعاء الوزراء

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قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن دور المجلس أخطر مما يتخيل البعض، لافتًا إلى أنه سيدرس التشريعات الخاصة بمجلس النواب، ومشيرًا إلى أن البرلمان تعرض لبعض الانتقادات بسبب خروج قوانين دون دراسات متأنية.



وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كثير من مشكلات المجتمع المصري تنتج عن عوار تشريعي، وعدم حصول بعض التشريعات على حقها".



بدوره قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن الاختصاصات التي أقرت لمجلس الشيوخ جرى تحجيمها عما كانت عليه في السابق، لافتًا إلى أن المجلس كان يباشر الصحافة نيابة عن الدولة المصرية، ويحق له تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات القومية، إذ كان يدير 13 مؤسسة صحفية، وجرى ضم هذه المؤسسات لتبلغ 8 مؤسسات، لكنها أحيلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة، كما أن مجلس الشورى كان له الحق في إقرار نشاط أو وقف بعض الأحزاب، لكنها أحيلت إلى لجنة قضائية مختصة منذ عام 2008.



وأشار بكري، إلى أن مجلس الشيوخ صارت له صلاحيات رقابية، حيث نقلت المادة 254 من الدستور، 11 صلاحية من صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، من بينها مادة تنص على طلبات المناقشة العامة بعد تقديمه من قبل أحد أعضاء المجلس وتوقيع 20 عضوًا عليه، كما أن من حقه استدعاء الوزير.