محمود بكري: مجلس الشيوخ لديه صلاحية استدعاء الوزراء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن دور المجلس أخطر مما يتخيل البعض، لافتًا إلى أنه سيدرس التشريعات الخاصة بمجلس النواب، ومشيرًا إلى أن البرلمان تعرض لبعض الانتقادات بسبب خروج قوانين دون دراسات متأنية.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كثير من مشكلات المجتمع المصري تنتج عن عوار تشريعي، وعدم حصول بعض التشريعات على حقها".

بدوره قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن الاختصاصات التي أقرت لمجلس الشيوخ جرى تحجيمها عما كانت عليه في السابق، لافتًا إلى أن المجلس كان يباشر الصحافة نيابة عن الدولة المصرية، ويحق له تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات القومية، إذ كان يدير 13 مؤسسة صحفية، وجرى ضم هذه المؤسسات لتبلغ 8 مؤسسات، لكنها أحيلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة، كما أن مجلس الشورى كان له الحق في إقرار نشاط أو وقف بعض الأحزاب، لكنها أحيلت إلى لجنة قضائية مختصة منذ عام 2008.

وأشار بكري، إلى أن مجلس الشيوخ صارت له صلاحيات رقابية، حيث نقلت المادة 254 من الدستور، 11 صلاحية من صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، من بينها مادة تنص على طلبات المناقشة العامة بعد تقديمه من قبل أحد أعضاء المجلس وتوقيع 20 عضوًا عليه، كما أن من حقه استدعاء الوزير.

أخبار تهمك

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم

منذ ساعة و نصف

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ أقل من ساعة

صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو

منذ 43 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يسعى لتجديد عقد نجمه المعار

منذ 42 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ ساعتين

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

11:01 م

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

11:05 م

بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

11:36 م

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى