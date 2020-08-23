ياسمين الكاشف: الثبات الانفعالي أهم معايير القبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:06 م
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف
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أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو لجان اختبارات المتقدمين فى الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أن نظام الأسئلة في التقدم للبرنامج الرئاسي متنوع بين المظهر والشخصية والثبات والثقة.

وأضافت أنها قابلت من بين المتقدمين شابا أثار فضولها ودهشتها، وقالت: أعلم أنه سوف يصل إلى الهدف الذى دفعه لأن يأتى إلى هذا المكان، كما سيكون قادرا على إفادة بلده فى المجالين الإدارى والمهنى، مشيرة إلى أن من بين معايير القبول فى اختبار المقابلة، الثبات الانفعالى والقدرة على حل الأزمات بأنواعها وتحت ضغط، كما يجب أن يضع فاصلا كبيرا بين الثقة بالنفس والغرور، وأن يكون واعيا ومتحضرا، بالإضافة إلى انتمائه القوى.

وتستمر اختبارات القبول بها على مدار خمسة أيام وقد تقدم للحصول على الدورة ٦٨٦ شابا وفتاة.

ويشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، من ضمنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتكون لجان الاختبارات من 3 أعضاء هم: مشرف اللجنة ويكون أحد الشخصيات القيادية بالدولة، وأحد الخبراء، وعضو من الأكاديمية، ووصل عدد المتقدمين فى اليوم الأول من الاختبارات إلى 179 متقدما.

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تأهيل التنفيذيين الدفعة الثالثة الثقة البرنامج الرئاسي اختبارات المتقدمين

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