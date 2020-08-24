عمرو دياب يشوق متابعيه لأولى حفلاته الأونلاين.. قريبا









الأمر الذي حاز على إعجاب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه وعدد من نجوم الفن منهم هنا الزاهد، شيكو و أحمد حاتم.



ومن ناحية أخرى يحي "دياب" حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل 28 أغسطس، حيث تعتبر أول حفل بحضور عدد محدود من الجمهور في مدينة العلمين الجديدة.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان، أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، التي حققت عدد مشاهدات تجاوزت 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

أعلن الفنان عمرو دياب، عن أولى حفلاته التي يتم بثها عبر الإنترنت، قريبًا.وجاء في حساب عمرو دياب: "الصيف مبيكملش من غير حفلة الهضبة.. أول حفلة اونلاين لعمرو دياب الصيف ده لحد عندك، علشان تنفرج عليها ببلاش".