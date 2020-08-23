لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة: مصر ستنتج لقاح الفيروس نهاية 2020 (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:06 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه يتم متابعة كل اللقاحات لمواجهة كورونا في كل دول العالم، مؤكدا أن مصر لديها دراسة على 6 لقاحات.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الأحد: "الأن اللقاح الروسي لا يزال في مرحلة التجارب السريرية، مؤكدا أنه تم حجز 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد".

وأضاف أن كل اللقاحات على مستوى العالم غير متوقع إنتاجها قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن مصر تتعاون مع الصين في اللقاحات الخاصة بكورونا.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنتاج اللقاح المصري بخبرات صينية في مصانع المصل واللقاح المصرية نهاية العام الحالي وستكون الأولوية للمصريين ومن ثم الأفارقة.

وواصل أن هناك تخوفات في العالم كله من قدوم فصل الشتاء وحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن النتائج على اللقاح الإنجليزي والصيني مبشرة جدًا.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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