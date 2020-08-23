لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة: مصر ستنتج لقاح الفيروس نهاية 2020 (فيديو)

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه يتم متابعة كل اللقاحات لمواجهة كورونا في كل دول العالم، مؤكدا أن مصر لديها دراسة على 6 لقاحات.





وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الأحد: "الأن اللقاح الروسي لا يزال في مرحلة التجارب السريرية، مؤكدا أنه تم حجز 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد".





وأضاف أن كل اللقاحات على مستوى العالم غير متوقع إنتاجها قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن مصر تتعاون مع الصين في اللقاحات الخاصة بكورونا.





وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنتاج اللقاح المصري بخبرات صينية في مصانع المصل واللقاح المصرية نهاية العام الحالي وستكون الأولوية للمصريين ومن ثم الأفارقة.





وواصل أن هناك تخوفات في العالم كله من قدوم فصل الشتاء وحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن النتائج على اللقاح الإنجليزي والصيني مبشرة جدًا.











