صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشفت تقارير صحفية اليوم، احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.









ودخل الجناح مصطفى فتحي، نجم ناد الزمالك، دائرة اهتمامات فريق بيراميدز مؤخراً، لضمه خلال سوق الانتقالات.









ويعاني فتحي من التهميش في نادي الزمالك، في ظل وجود محمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر في نفس مركزه.









وأكدت مصادر صحفية، أن الزمالك سيحاول استغلال اهتمام بيراميدز بضم فتحي، من أجل اتمام صفقة نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز.









وقد يتفق الناديان على إجراء صفقة تبادلية، يمكن من خلالها بيع مصطفى فتحي ومبلغ مالي لفريق بيراميدز، مقابل ضم دونجا.









وأجل بيراميدز مفاوضات ضم دونجا، لما بعد انتهاء لقاءات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



