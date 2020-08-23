هكذا تشوق أحلام جمهورها للجزء الثاني من حفلة الطائف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:31 م
أحلام
أحلام
شيماء يونس
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أعلنت أحلام عن موعد عرض حفل الطائف الجزء الثاني منها، لتشوق متابعيها، وذلك بعد نشر عدة صور من الحفل، عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصورة والفيديوهات "انستجرام"، المقرر عرضها يوم السبت القادم.


وعلقت أحلام على الصور قائلة:" يوم السبت المقبل بإذن الله انتظروا الجزء الثاني من حفلة الطائف على شاشة كل العرب MBC1"، الأمر الذي حاز على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر حسابها الرسمي.




وبشار إلى أن أحلام أحيت في آخر ليالي عكاظ الطربية، حفلا غنائيا مميزا، وسط عدد كبير الجماهير، ضمن فعاليات موسم الطائف الغنائية على مسرح عكاظ بالطائف، مساء 30 أغسطس 2019، برعاية الهيئة العامة للترفيه ومواسم السعودية والهيئة العامة للثقافة.



والجدير بالذكر أن الليلة بدأت بالأغنية الشهيرة "طبيعي"، التي تابعت بها الفنانة أحلام وصلاتها الغنائية وسط ترحيب وتفاعل ملحوظ، ثم اسعدت الجمهور بتقديم باقة من أجمل أغانيها، مثل "ذبحك الحب، ألا يا طير، مختلف، أبرحل، هوى غيري، كلمة زعل، أنا أحبك، ظنيت بك خير"..

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