وائل الإبراشى: أنا أهلاوى لكن الزمالك كان الأفضل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نادى الزمالك أصبح مستقر أكثر من السابق، بينما الأهلي بات تتهدده الأزمات الداخلية، وتابع:" أنا أهلاوى لكن الزمالك كان الأفضل..الأهلى يحتاج إلى وقفة مع النفس".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن مباراة القمة أمس والتى جمعت بين القلعة البيضاء، والحمراء، وفاز فيها الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف هو المشاهد المصرى الذى استمتع بمنافسة كرة القدم بعد أن افتقدها كثيرًا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كرة القدم عنوان للمتعة وبدأت هذه المتعة تعود من جديد بعدما كانت عنوان للمشاكل والمهاترات والدماء خلال الفترة الماضية، وتابع:"علينا أن نعيد الكرة عنونًا للمتعة".

عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد أبو بكر أيضًا، مهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي أحرز هدفًا في مباراة الأمس، قائلًا: "واضح إن ناشئي نادي الزمالك قوة ضاربة جاية، وهدفه حلو اوي".

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