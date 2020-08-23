الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي نوير يواصل التألق ويحرم باريس من هدف التعادل "فيديو" الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:42 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء منذ حوالي 6 ساعات في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية منذ حوالي 5 ساعات تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق منذ 35 دقيقة عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك منذ يوم أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة منذ حوالي 5 ساعات بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي منذ ساعة و 14 دقيقة قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك منذ حوالي 13 ساعة قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك منذ حوالي 9 ساعات مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أقل من ساعتين الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف منذ ساعتين و 50 دقيقة تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة منذ حوالي 4 ساعات أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة منذ حوالي 4 ساعات صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف منذ حوالي 4 ساعات