في ذكرى ميلاده.. تعرف على تفاصيل زواج عبد السلام النابلسي أشهر عازب في الوسط الفني

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، صاحب البصمة المميزة في مدرسة الكوميديا وهي "السهل الممتنع".

أطلق عليه الفنان الراحل يوسف وهبي "الكونت دي نابلسي" أو "نابلوز"، ولقب في الوسط الفني بـ "الكونت"، فيما لقبه بعض الصحفيين بـ"الدوق" بعد أن تخصص في أدوار الفتى الأرستقراطي المتكلف، واختار له الجمهور لقبا أكثر تحببًا هو "ملك الإفيهات" المضحكة.

لقب أشهر عازب فى الوسط الفني، حيث لم يتزوج إلا عندما وصل سنه إلى 60 عامًا، وكان الفرق بينه وبين زوجته اللبنانية جورجيت سبات، ما يقرب من 40 عامًا.

في أحد البرامج الإذاعية سألته المذيعة لما لم تتزوج حتى الآن؟ فأجابها لأنه لا توجد من تستحقني، وفي اليوم التالي جاءته مكالمة هاتفيه من فتاة تقول له: "بالأمس قد قلت انه لا توجد من تستحقك لا يا أستاذ النساء كثيرات جدًا بينما أنت لا تستحق أيا منهن وأغلقت الخط".

تدور الأيام ويلتقي النابلسي مع جورجيت ثابت اللبنانية صاحبة المكالمة المجهولة وكان حينها يبلغ الأربعين عاما وهي في الثامنة عشرة ورغم فارق السن أحبها بجنون وتزوجها.

وواجه زواجهما في البداية عدة صعوبات، خاصة أن "جورجيت" تدين بالمسيحية حيث كانت عائلتها ترفض أن تتزوج رجل مسلم، وهو ما دفع "النابلسي" إلى اختطافها، وفقا له في إحدى لقاءاته التلفزيونية: "خطف زوجتي كان من الضروريات لأنها من دين غير ديني".

ذهب النابلسي برفقة جورجيت إلى منزل أحد أصدقاءه بعد عقد قرانهما، لكن خوفه دفعه إلى محادثة أشقائها ليطمئنوا عليها، ولكن شقيقها قال إنه عليه أن يتأكد من صحة العقد أولا ثم يعيدها إليه، وبالفعل عادت معهم وتخلصوا من وثيقة الزواج، ووصل الأمر إلى القضاء وتم فسخ العقد.

فكرر النابلسي الأمر مرة أخرى واختطف جورجيت مجددًا، وذهب برفقتها إلى بلدة أخرى لعقد القران مرة ثانية، وارتفعت حدة الأزمة مع عائلتها لكنها انتهت بقبولهم للأمر الواقع.

وقالت زوجته في احدى اللقاءات التليفزيونية: "بكى بشدة عندما عدنا للعيش سويا"، بعدما منعتها أسرتها من الخروج لفترة، والنابلسي لم يبكي طيلة حياته سوى تلك المرة، مؤكدة أن أسرتها قاطعتها بعد عودتها لزوجها.

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