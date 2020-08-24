أبو بكر ينفعل على الهواء: "الأهلي أكبر من مجلس الخطيب 100 مرة"

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود خطيب، بسبب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام.





وقال أبو بكر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "حاسس إن البعض ممكن يحققوا مع عم حارس ويحملوه سبب الهزيمة بس محدش يقرب لمجلس الإدارة، إحنا هنتكسف ليه؟ هنحب الخطيب أكتر من الأهلي".





وأضاف، أن هناك خطأ إداري في النادي ويجب العمل على إصلاحه، حيث هناك مشكلات كثيرة في صفوف اللاعبين، متابعًا: "أنا أعتبر أن الخطيب هو أعظم من انجبت الكرة المصرية كلاعب، صورته معلقة في غرفتي منذ أن كان في الصف الثالث الإبتدائي".





وتابع، أن الإدارة مدرسة ومن ثم يجب تحديد مواطن الفشل لتجنب التراكمات التي أدت إلى خسارة الأمس: "يا جماعة اللي حصل في الأهلاوية امبارح كتير أوي، 3-1 كتير".





وأردف، أن مباراة الأهلي والزمالك بطولة ومن ثم لا يجب التحجج بحسم الدوري لمنع محاسبة مجلس الإدارة على خسارة الأمس: "الناس بتجيلنا في البرنامج خايفين يتكلموا، الأهلي أكبر من مجلس الإدارة 100 مرة، وإحنا هنفضل يتحرق دمنا 100 مرة كده؟!".





وعقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.





وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.





وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



