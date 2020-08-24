أبو بكر ينفعل على الهواء: "الأهلي أكبر من مجلس الخطيب 100 مرة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود خطيب، بسبب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام. 

وقال أبو بكر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "حاسس إن البعض ممكن يحققوا مع عم حارس ويحملوه سبب الهزيمة بس محدش يقرب لمجلس الإدارة، إحنا هنتكسف ليه؟ هنحب الخطيب أكتر من الأهلي". 

وأضاف، أن هناك خطأ إداري في النادي ويجب العمل على إصلاحه، حيث هناك مشكلات كثيرة في صفوف اللاعبين، متابعًا: "أنا أعتبر أن الخطيب هو أعظم من انجبت الكرة المصرية كلاعب، صورته معلقة في غرفتي منذ أن كان في الصف الثالث الإبتدائي".

وتابع، أن الإدارة مدرسة ومن ثم يجب تحديد مواطن الفشل لتجنب التراكمات التي أدت إلى خسارة الأمس: "يا جماعة اللي حصل في الأهلاوية امبارح كتير أوي، 3-1 كتير".

وأردف، أن مباراة الأهلي والزمالك بطولة ومن ثم لا يجب التحجج بحسم الدوري لمنع محاسبة مجلس الإدارة على خسارة الأمس: "الناس بتجيلنا في البرنامج خايفين يتكلموا، الأهلي أكبر من مجلس الإدارة 100 مرة، وإحنا هنفضل يتحرق دمنا 100 مرة كده؟!".

وعقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد أبو بكر أيضًا، مهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي أحرز هدفًا في مباراة الأمس، قائلًا: "واضح إن ناشئي نادي الزمالك قوة ضاربة جاية، وهدفه حلو اوي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الزمالك الاهلي الإعلامي خالد ابو بكر

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

"إصابات كورونا ترتفع".. بيان عاجل من "الصحة" بشأن آخر تطورات الفيروس القاتل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. كوتينيو يحسم مصيره من العودة إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مؤثر من والد مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:09 ص

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

11:15 م

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

01:02 ص

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

12:27 ص

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. كوتينيو يحسم مصيره من العودة إلى برشلونة

01:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى