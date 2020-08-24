أبو بكر ينفعل على الهواء: "الأهلي أكبر من مجلس الخطيب 100 مرة"
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:52 ص
كـسـاب أحـمـد
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انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود خطيب، بسبب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام.
وقال أبو بكر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "حاسس إن البعض ممكن يحققوا مع عم حارس ويحملوه سبب الهزيمة بس محدش يقرب لمجلس الإدارة، إحنا هنتكسف ليه؟ هنحب الخطيب أكتر من الأهلي".
وأضاف، أن هناك خطأ إداري في النادي ويجب العمل على إصلاحه، حيث هناك مشكلات كثيرة في صفوف اللاعبين، متابعًا: "أنا أعتبر أن الخطيب هو أعظم من انجبت الكرة المصرية كلاعب، صورته معلقة في غرفتي منذ أن كان في الصف الثالث الإبتدائي".
وتابع، أن الإدارة مدرسة ومن ثم يجب تحديد مواطن الفشل لتجنب التراكمات التي أدت إلى خسارة الأمس: "يا جماعة اللي حصل في الأهلاوية امبارح كتير أوي، 3-1 كتير".
وأردف، أن مباراة الأهلي والزمالك بطولة ومن ثم لا يجب التحجج بحسم الدوري لمنع محاسبة مجلس الإدارة على خسارة الأمس: "الناس بتجيلنا في البرنامج خايفين يتكلموا، الأهلي أكبر من مجلس الإدارة 100 مرة، وإحنا هنفضل يتحرق دمنا 100 مرة كده؟!".
وعقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.
وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.
وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وأشاد أبو بكر أيضًا، مهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي أحرز هدفًا في مباراة الأمس، قائلًا: "واضح إن ناشئي نادي الزمالك قوة ضاربة جاية، وهدفه حلو اوي".
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