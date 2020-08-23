المغرب تسجل 1537 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 1537 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 52349.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 888، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 36343 بعد تعافي 1303 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 15118 من بينها حالة 166 حرجة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,521 مليون إصابة، بينهم أكثر من 810 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,030 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.