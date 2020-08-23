المغرب تسجل 1537 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 1537 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 52349.

 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 888، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 36343 بعد تعافي 1303 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 15118 من بينها حالة 166 حرجة.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,521 مليون إصابة، بينهم أكثر من 810 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,030 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الباص الالات

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 6 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 6 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المغربية: تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المغربية تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 م

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

09:35 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

06:00 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى