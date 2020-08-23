جامعة عين شمس تفتتح الجلسة الختامية لاستديو التصميم الدولي

افتتح الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة، الجلسة الختامية لاستديو التصميم الدولي والذي يضم كل من جامعة عين شمس من مصر وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة هواجنج للزراعة بجمهورين الصين الشعبية، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي وباحدث تقنيات الفيديو كونفرنس وبحضور كل من معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العليم والدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والسادة نواب رئيس الجامعة وعدد من الاساتذة والطلاب من الثلاثة جامعات.

واشاد ا. د. خالد عبد الغفار خلال كلمته باستديو التصميم الدولي الذي يعد نتاج إتفاقية ثلاثية الاولي من نوعها بين الثلاثة جامعات قادتها جامعة عين شمس حيث يعتبر الاستديو طفرة في مجال التعليم العالي وذلك لانه يعتمد علي مفاهيم متعددة للتعليم وتشمل التبادل الطلابي والتعليم الألكتروني والتعليم الهجين وهو ما يعد خطوه مبكره لما يقوم به العالم حاليا كتداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد من تحول رقمي.

وذكر أن دور وزارة التعليم العالي في دعم مفهوم التعليم الجديد والتحول ارقمي بإعتبارة مستقبل التعليم عبر العالم.





وفى كلمته رحب ا. د. محمود المتيني بمعالي الوزير والضيوف واعرب عن فخرة بأبنائة الطلاب الذين قدموا مشروع هذا العام والذي يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية وكيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة، لافتا إلى أن طلاب هندسة عين شمس قدموا تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى والطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة من خلال معايير خاصة للتصميم المعمار، يمكن اعتبارها مبادئ جديده تصلح لتصميم المدن في المستقبل.





وصرح الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات أن إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار تعاون دولي مشترك استمر لاكثر من ثلاثة عشر عاما بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق واحد اهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة والذي تولي ادارة الجلسة التقنية للاستديو اليوم وقد قام إستوديو التصميم الدولي بعدد من الانجازات خلال الاعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات الدولية والتي يعد من اهمها تطوير مدينة الاقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وتم تكريم طلابه في معرض الاهرام العقاري في 2016.





وتحدث الدكتور جاو شي رئيس جامعة هوازنج للزراعة عن اعتزازة بتجربة استديو التصميم الدولي التي اثرت الطلاب وشكلت مفاهيم جديدة في وجدانهم من خلال مشاركتهم لاقرانهم من الدول الاخري.





وأعرب الدكتور روبرت جونز رئيس جامعة كليمسون عن سعادتو البالغة بمشاركة جامعتة باستديو التصميم الدولي واوضح ان تلك التجربة تعد تجربة رائدة في مجال التعليم.





وأشارت ا. د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب ومدير العلاقات الدولية بالجامعة إلى أن الحكومة المصرية وادارة جامعة عين شمس قدمت ولاتزال الدعم الكامل لإنجاح مسيرة الاستديو عبر السنوات المختلفة، حيث تقدم الجامعة الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والاساتذة من اجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.





واكد الدكتور مصطفي رفعت مدير البرامج البينية الدولية بهندسة عين شمس على حرص الجامعة علي تقديم كل اعمال الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي لدعم استمرار عمل الإستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور أيمن فريد حمزة مدير إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس إن إستوديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير اى مشاكل داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشاريع قومية واخر مشروعات لإستوديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة شالستون وبدعم من الحكومة الامريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة إمكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعماري والحضري والميكانيكي، وشارك في المشروع عديد من الأساتذة من التخصصات الهندسة المختلفة لدعم الطلاب والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.





وأوضح الدكتور احمد خالد منسق الأستديو أن أستوديو التصميم الدولي يتميز بإتاحة الفرصة لشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي وشارك في ذلك كثير من اعضاء الهيئة المعاونة علي راسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر وعميد كلية هندسة جامعة عين شمس الدكتور ضياء خليل يحرص علي توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة ياعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.



