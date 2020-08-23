الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

تغلب نادي الزمالك على غريمه الأهلي بثلاثية مقابل هدف، في القمة رقم 120، والتي جمعت الطرفين على أرضية ستاد القاهرة الدولي.





سجل ثلاثية الزمالك كلاً من أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، وأسامة فيصل، بينما سجل هدف الأهلي المدافع ياسر إبراهيم.





واستقر مجلس إدارة الزمالك على تجديد عقد نجمي الفريق طارق حامد ومحمود علاء.





وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة يقدر جهد الثنائي بشكل كبير، كونهما أحد أهم عناصر الفريق الأساسية.





كما يسعى مجلس إدارة الزمالك للمحافظة على القوام الأساسي للفريق، تمهيداً لقادم المنافسات.











