خبير: الإصلاح الاقتصادي خلق مساحة للحد من تأثير جائحة كورونا

Advertisements

قالت الدكتورة منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مرتكزًا على داعمين أو أساسيين أولهما إجراءات الضبط المالي لكي يعمل على إصلاح الخلل في عجز الموازنة والتحكم في الدين المحلي، بينما الركيزة الثانية هي إصلاح سعر الصرف أو سياسات سعر الصرف ومعالجة الاختلالات الخارجية.



وأضافت "بدير"، خلال لقائها عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلق مساحة للبنك المركزي كي يكون قادرًا على الحد من تأثير الصدمات الخارجية، وخاصة فى ذروة جائحة كورونا ومواجهتها.



وتابعت: "خلال فترة مواجهة فيروس كورونا أخرج البنك المركزي من سوق السندات الحكومية حوالي 10 مليارات جنيه، ومع ذلك كانت تحركات سعر الصرف محدودة؛ على عكس دول كثيرة أخرى ناشئة"، مشيرة إلى أن قدرة البنك المركزي استطاعت التدخل للحد من تأثيرات سعر الصرف على الاقتصاد المحلي والتضخم والتي كانت قادمة من الخارج.







اقرأ أيضًا..



ألقت الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا بظلالها على كافة المجالات خاصةً الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ولعل قطاع البناء والتشييد أحد أهم تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة، حيث تكبد هذا القطاع خسائر فادحة في ظل صعوبة تقديم هذه الخدمات، غير أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، دفعت الكثير من دول العالم نحو إعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة لتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.



وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد" لتسليط الضوء على تداعيات أزمة "كوفيد-19" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.





وأكد "الجوهري" على أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدولة التنموية، نظرًا لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة في مجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.



وتابع "الجوهري"، أن هذا العدد مقسم لأربعة أقسام رئيسية تتناول عرضًا لـ 16 موضوعًا صادرًا عن مؤسسات عالمية كبرى، منها: إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا، وكذلك سلطة البناء في ولاية فيكتوريا، وشركة مالتي بلكس، ووكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، هذا بجانب مؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل في مقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب.