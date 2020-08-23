قرار عاجل من الأوقاف بشأن عقود تأجير أو حق انتفاع عقارات وأراضي الوقف

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه قام بالتوقيع على قرار على عدم تجديد أي عقد بيعًا أو إيجارًا أو حق انتفاع لعقارات أو أراضي الوقف بغير القيمة السوقية الحالية العادلة، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بدعم رئاسي.



وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن الأراضي الزراعية لا ينطبق عليها التمديد إلى الورثة مثل السكن، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تقوم بمد أي عقد بالقيمة القديمة.



ولفت إلى أن من يستحق التعامل مع الوقف دون القيمة السوقية هو أكل للسحت، ويحارب الله ورسوله، لأنه يأكل مال اليتامى والفقراء، مشيرًا إلى أن الوزارة آمنة على توصيل مال الوقف للمستحقين.



صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.



من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.



وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة، تنظم دورة تدريبية لتدريب الآئمة والدعاة، في إطار خطة الدولة لتأهيل الشباب والقيادات، موضحًا أنه تم اختيار محافظة شمال سيناء كرمزية لبداية الدورات التدريبية؛ للتأكيد على أنها في قلب الوطن.



وأكد وزير الأوقاف، أن سوء استخدام مواقع التواصل وتحولها لمواقع للسب والقذف ليست من الدين ولا الاخلاق والقيم، ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال اجتماعه مع بالأمس، بعدم إجراء أو تجديد أي تعاقد على أي شيء تابع للأوقاف بغير القيمة العادلة، مشددًا على أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وآن الأوان للتعامل مع أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة.



وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام، أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.