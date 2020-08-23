حماية المستهلك" يتعاون مع "جوجل" لحذف مراكز الصيانة الغير معتمدة من محرك البحث

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:55 م
احمد سمير
احمد سمير
أحمد الشيخ - محمد عصام .. تصوير: عبير أحمد
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كشف الدكتور  أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك،  أنه تم عقد اجتماع مع شركة جوجل العالمية في مصر بهدف مساعدة الجهاز في الحد من ظاهرة انتشار  مراكز الصيانة الغير معتمدة والغير مرخصة.

 

 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ "الفجر"،  أنه تم الاتفاق على حذف مواقع وصفحات تلك المراكز من على محرك البحث الشهير جوجل فور تقدم الجهاز بأسمائها للشركة.

 

 

 

وتابع سمير، إنه تم تلقى عدة شكاوى من المستهلكين الذين تعرضوا للنصب من قبل بعض المراكز الغير معتمدة بجانب شكاوى من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بانتحال بعض الشركات صفة وكيل صيانة ومنها شركة الكترولوكس وكريازي، كما تم رصد صفحات ومواقع مضللة لبعض مراكز الصيانة تدعى أنها وكيل صيانة لتلك الشركات واستطاعت ببعض الدعاية المضللة احتلال صدارة محرك البحث وهو ما يضلل المستهلك وقد يعرضه لعمليات النصب من خلال استخدامهم لقطع غيار غير أصلية أو المغالاة في أسعار الصيانة أو عدم معالجة العيب.

 

 

 

وقال، "إن تلك المراكز تؤثر على استثمارات الشركات العالمية المصنعة فى مصر، مؤكداً على  تفهم مسئولي شركة جوجل فى مصر الموقف بعد الاجتماع معهم وتم الاتفاق على موافاتها بأسماء مراكز الصيانة الغير معتمدة والتى تنتحل اسم الشركة المصنعة كوكيل صيانة لحذفها فورا بحيث لا تظهر على محرك البحث ويظهر بدلاً منها مراكز الصيانة المعتمدة فقط."

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