التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهى منذ قليل الشوط الأول الذي جمع بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دي لوزا في البرتغال.


وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من جانب الفريقين اللذان لم ينتظرا حتى مرور الدقائق الأولى ليبدأ في تهديد مرمى بعضهم البعض بالعديد من الهجمات الخطيرة والتسديدات القوية.


وبمرور الوقت كان هناك العديد من الهجمات الخطيرة لنادي باريس سان جيرمان الذي أضاع العديد من الأهداف المحققة بخلاف الكرات التي أنقذها مانويل نوير حارس البايرن ببراعة شديدة.


كما أضاع البايرن العديد من الفرص السهله التي كان من الممكن أن يترجمها إلى أهداف محققة في الدقائق الأخيرة من الشوط وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات بحثا عن تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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