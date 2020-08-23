شرارة رويز تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

بدأت أندية ريال مدريد وبرشلونة في البحث مرة أخري عن صراع الصفقات،وهذة المرة من ستكون شرارة النجم الإسباني فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي، هي من تشعل ذلك الصراع من جديد.









وأكد ميغيل ألفارو وكيل أعمال اللاعب الإسباني على صعوبة رحيل موكله عن سان باولو في الصيف الجاري، في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب.









ووفقاً لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " فإن لورينتيس رئيس نادي نابولي قد يطلب ما بين 80 إلى 90 مليون يورو، مقابل التخلي عن رويز.









واوضحت الصحيفة أن كلا الفريقين لم يقدموا عروض رسمية حتي الآن، بل اقتصر الأمر على محادثات شفهية واتصالات لجس نبض اللاعب.









واختتمت الصحيفة أن نابولي سوف يعمل على تمديد تعاقد رويز في الأيام المقبلة حتي عام 2025 مع تحسين راتبة السنوي.



