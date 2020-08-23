السيطرة على حريق بجوار أحد المدارس بمصر القديمة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق أشجار بجوار مدرسة عين الصيرة الابتدائية أمام حديقة الفسطاط بشارع صلاح سالم (حي مصر القديمة).





وتمت السيطرة على الحريث وإخماد النيران، دون إصابات او تأثير على مبنى المدرسة وجاري عمليات التبريد.





وكان شارع صلاح سالم، شهد نشوب حريق بمخلفات الأشجار أمام حديقة الفسطاط، وأدي الحريق الى كثافات مرورية بمحيط المكان، مم ادي الى الفدع برجال مرور القاهرة لتسيير حركة السيارات.





كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الاشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.





وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ ، وتم الدفع ب4 سيارات اطفاء وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن اى خسائر بالارواح، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.