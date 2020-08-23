"أدينا ماشيين" مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة

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طرح الفنان المصري ​مصطفى كامل​، اغنيته الجديدة "​أدينا ماشيين​"، الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، وذلك عبر حسابه الرسمي خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،







ويشار إلى أن الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، وتضم كلمات الأغنية: "أدينا ماشيين سنـيـن العمر، بنقابل قلوب خــاينين، صحيح متغيره الأشكال أو العناوين، ودقنا يا قلبي ويل الويل انــا وانت وادينا عايشين".







ومن ناحية أخرى طرح "كامل" أخر أغانى السابقة من ألبومه الجديد خلال الأسبوع الماضى وهى بعنوان "كارت أحمر" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر واحتل مصطفى ترند يوتيوب حيث جاء الكليب فى المرتبة 12 فى قائمة الترندات.





والجدير بالذكر أن المطرب تحدث خلال حوار صحفي عن الشخص الذي يوجه له "كارتًا أحمر" في حياته قال: "للي جرح واللي خان.. لأي حد في حياتك حاسس إنه ضيعلك عمرك، وإنك لازم تقف وقفات في حياتك.. والأغنية قالت كثيرًا من مشاعر الناس وهذا ما لمسته من ردود أفعالهم على الأغنية عبر صفحتي على فيسبوك.. وكل منا -في حياته- يحتاج أن يقف مع نفسه".



