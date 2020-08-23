جلسة لفايلر مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:52 م
فايلر مع عبد الحفيظ
فايلر مع عبد الحفيظ
علي نبوي ومحمد الصو
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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على أرضية ملعب التتش على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد.


وقام المدرب السويسري بالحديث مع مدير الكرة حول المرحلة المقبلة والترتيب لها والتي تشهد خوض الفريق لعدة مباريات هامة.


واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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