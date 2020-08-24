سيدة ليبية تشارك في احتجاجات طرابلس: "أموال الشعب تذهب للمرتزقة وتركيا" (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أظهرت لقطات فيديو بثته قناة الغد، قيام سيدة ليبية عجوزة وهي تحتج بنبرة عالية على الذين ينهبون ثروات بلادها.

وقالت السيدة وهي تهتف خلال مظاهرات، إن أموال الليبيين تذهب إلى مرتزقة تركيا وإلى الأتراك أنفسهم.

وأفادت مصادر ليبية، بوقوع إطلاق نار على متظاهرين ينددون بذهاب الأموال إلى المرتزقة والأتراك.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفع بآلاف المرتزقة إلى ليبيا للاقتتال في صفوف حكومة الوفاق التي يتزعمها فائز السراج.

من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، أن مبادرة السراج في طرابلس لوقف إطلاق النار تضليل للرأي العام، مؤكدًا أن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.

وتجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة التوافق بين الأطراف الليبية المتمثلة في وقف إطلاق النار، واستمر في تجنيد المرتزقة تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من المرتزقة وصلت إلى تركيا بهدف تدريبهم في معسكرات هناك، وذلك بعد تجنيدهم من حلب وإدلب في سوريا.

ونقلت سلطات أردوغان 120 مرتزقا إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، من فصائل: سليمان شاه، وفيلق الشام، والسلطان مراد من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

أما المجموعة الجديدة فقد جرى الاتفاق معهم على نقلهم إلى تركيا ثم إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم إن وجهتكم ليبيا وليست قطر، بحسب المرصد السوري.

ووفقًا لإحصائيات المرصد، بلغ عدد المرتزقة في ليبيا نحو 17420 سوريا، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد منهم.

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