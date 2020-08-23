خالد أبو بكر مشيدًا بمصطفى محمد: "جاب جول في الأهلي ربنا ما يوريك"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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هنأ خالد أبو بكر، نادي الزمالك بالفوز على منافسه التقليدي، الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف من غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال أبو بكر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، إن الزمالك أدى مباراة جيدة، مشيدًا بمصطفى محمد مهاجم الفريق مخابش، لازم يجيله عقد احتراف بره، وهيبقى عنده شغل عالي جدًا".

وحول الهدف الرائع الذي أحرزه مصطفى محمد، وهو الهدف الثاني من للزمالك، قال أبو بكر: "جاب جول ربنا ما يوريك، استلم الكرة وكان في 3 بيحرسوه، ورزع الكرة رزعة غريبة الشكل، وبصراحة الجول حلو".

عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.


جاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد أبو بكر أيضًا، مهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي أحرز هدفًا في مباراة الأمس، قائلًا: "واضح إن ناشئي نادي الزمالك قوة ضاربة جاية، وهدفه حلو اوي".

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