ماجد المصري يشارك جمهوره صورة مع محمد رمضان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:31 م
ماجد المصري
ماجد المصري
سيدة صادق
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نشر الفنان ماجد المصري صورة له مع الفنان محمد رمضان وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي" "فيس بوك ".

وظهر"ماجد"في الصورة وكان يقف لجوار محمد رمضان رافعاً إصبعة مقلداً حركة "رمضان" الشهيرة.

وعلق" ماجد" علي الصورة بنبرة إعتزاز قائلاً :"مع نمبر وان" في صورة عظيمة تجمع إثنين من كبار نجوم الفن.

يذكر أن يشارك الفنان ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"و يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو مسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة

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