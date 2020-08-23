سوسن بدر ترقص على أغنية "لقيت الطبطبة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:17 م
سوسن بدر
سوسن بدر
شيماء يونس
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شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها بفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" للفنان السعودي حسين الجسمي، حيث تم طرحها خلال الأيام الماضية، ولاقت إعجابًا جماهيريًا على مستوى الوطن العربي، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت سوسن على الفيديو القصير مصاحبًا لإغنية حسين الجسمي قائلا:" حبيتها أوي"، وجاءت تعليقات كثيرة من متابعيها الأمر الذي حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها أبرزهم الفنان أحمد داود معلقا "عسلية"، وعبرت أيتن عامر قائلة "حلاوتك"، وقالت روجينا "أحبك"، وتوالت التعليقات من مريهان حسن، هبة الأباصيري، نهى عبدين والفنان كريم فهمي.



ويشار إلى أن أغنية "بالبنط العريض" حصدت على نسبة مشاهدات عالية منذ وقت طرحها وفي وقت أقل من أسبوع 8 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكانت قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

والجدير بالذكر تشارك "بدر" في عملين سينمائيين جديدين خلال شهر سبتمبر المقبل، أولهما فيلم "بلالين" الذي تشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش، والثاني فيلم "جارة القمر" الذي يقوم ببطولته كريم فهمي وياسمين رئيس وأحمد مالك.

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