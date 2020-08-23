بنوك توفر خدمات الحصول على "الراتب مقدما " قبل موعد استحقاقه

أعلن البنك العربي الافريقي أنه يوفر العديد من الخدمات المصرفية من ضمنها برنامج القروض الخاص بصرف الراتب مقدمًا قبل حلول موعد صرفه، في حالة احتياج العميل لموارد مالية لتلبية احتياجته.

وأوضح البنك ان هذا القرض يهدف لتقديم تسهيل ائتماني للموظفين الذين يحتاجون لأموال ولم يحان موعد صرف مرتباتهم، حيث يتم صرفه من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك العربى الافريقى الدولى ويتم السداد عن طريق الراتب الشهري التالي تلقائياً وإعادة استخدام حد التسهيل مرة اخرى.









واضاف البنك أن شروط الحصول على قرض المرتب مقدما أن يكون الطالب أحد عملاء خدمة دفع المرتبات الخاصة بالبنك العربي الافريقي، وأن يوفر مستندات صورة من بطاقة الرقم القومي السارية ونمذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع، مشيرة إلى أن العميل يستطيع ان يحصل على تمويل يصل إلى 90٪ من الراتب الشهري للمتقدم بحد أدني 1,000 جنية مصرى وحد أقصى 100,000 جنيه مصري بدون فائدة.









ويقدم البنك التجاري الدولي ايضا، توفير الراتب مقدما قبل موعد صرفه، حيث يتيح تلك الخدمة بحد إئتماني مقدمًا يصل الى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه وإمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

وعند الحصول علي القرض لا يوجد أية رسوم في حالة الإلغاء أو السداد ، ويتيح البنك الخدمة بسعر عائد يتراوح بين 18.5% حتى 23% يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

