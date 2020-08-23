أحمد موسى يطالب بإطلاق حملة قومية لعلاج مرضى السمنة المفرطة (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه تلقى رسائل من مواطنين يعانون من نفس المرض.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"،المذاع على قناة صدى البلد "الرئيس السيسي أطلق مبادرات عظيمة لعلاج ملايين المصريين، مردفا «لدينا نسبة كبيرة من المواطنين يعانون من أزمة محمود حيث يتخطى وزنهم 200 كيلو".

وتابع "نتمنى إطلاق حملة على غرار 100 مليون لعلاج مرضى السمنة المفرطة الذين تتخطى أوزانهم 200 كيلو جرام"، مردفا "إن شاء الله صوتكم يصل إلى الرئيس السيسي".


وفي وقت سابق، أكد أستاذ جراحة السمنة المفرطة كلية طب عين شمس د.خالد جودت، بدء علاج المريض محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذى يعاني من السمنة المفرطة حيث يبلغ وزنه 257 كليو جرام.

جاء ذلك بعد تكليف د.خالد جودت، بإجراء الجراحة من قبل وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن على نفقه الدولة عقب اطلاعه على حالة المواطن الذي كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وفقد عمله نظرا لعدم قدرته على الحركة بسبب الزيادة المرضية في وزنه، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج.

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